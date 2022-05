Trešdien sarukušas akciju cenas ASV un Eiropas biržās

Mazumtirgotāji atzina, ka peļņa ir pakļauta spiedienam un daļa patērētāju izvairās no pastāvīgiem pirkumiem, jo pieaug pārtikas, benzīna un citu svarīgāko preču cenas.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,0550 līdz 1,0462 dolāriem par eiro,

britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2493 līdz 1,2344 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 129,38 līdz 128,20 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 84,45 līdz 84,76 pensiem par eiro.