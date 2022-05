Rubrikas "Spridzini un atbildi" intervijas noteikumi ir it kā vienkārši, bet tajā pašā laikā, kā video manīsiet, nemaz tik viegli izpildāmi. Personības uzdevums ir, spridzinot balonu, saņemt visnegaidītāko jautājumu, uz kuru uzreiz jāatbild.

Linda: Par to aizdomājos 32 gadu vecumā, kad nonācu politikā. Es vienmēr esmu bijusi aktīva, ne malā sēdētāja, tāpēc arī uzreiz izcēlos, bet tad arī sapratu, ko patiesībā nozīmē sievietei būt politikā un ģimenē. Un tur nebija iespējas visu pamest - tev jāiet uz priekšu, gribi to vai negribi. Tad vienīgais veids ir savākties, kā es vienmēr formulēju - tev iestieg mašīna dubļos, tu nesāc analizēt, kāpēc tā iestieg, bet mēģini to dabūt ārā. Bieži dzīves situācijās nav bijis laika čīkstēt un ir vienkārši jādara.