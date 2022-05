Foto ⟩ Nav, kur citur iet - Harkivas metro stacijās turpina dzīvot cilvēki

Ukrainas armijai nesen izdevās no valsts austrumos esošās Harkivas padzīt Krievijas okupācijas karaspēku. Iebrukuma laikā daudzi civiliedzīvotāji no apšaudēm patvērās Harkivas metro. Taču, kaut arī kaujas vairs nenotiek, lielai daļai no viņiem nav, kur citur iet.