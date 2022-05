"Haritonova brigādes" dalībnieks Vaļagins Pļavniekos noslepkavots saistībā ar pazudušu kokaīna kravu

Haritonovu un Vaļaginu aizturēja 1994.gada aprīlī. Tikai tad sabiedrība uzzināja, ka Haritonovs līdzās Pārdaugavas grupējumam, vadījis otru lielāko organizētās noziedzības grupējumu valstī. Četri no 7 ņiem apsūdzētajiem bija ar kriminālām pagātnēm.

Naudu, ko izspieda no uzņēmējiem, “haritonovieši” ieguldīja benzīna tirdzniecībā, citos ienesīgos biznesos un nekustamajos īpašumos. Tā laika aculiecinieki atceras degvielas cisternas ar uzrakstu “BRIH” , kas tulkojās kā “Brigada Haritonova”. Apšaubāmā ceļā iegādātā degviela vien deva 5 miljonu ASV dolāru gadā- tiem laikiem milzu peļņu. Vaļaginu tolaik uzskatīja par Haritonova “labo roku”, viņš pārvaldīja grupējuma naudas kasi un bija atbildīgs par naudas legalizāciju.

No haritonoviešu pastrādātā cieta arī Vācijas pilsoņi, kuri šeit ieradās, lai tirgotos ar metālu.

Policijai un prokuratūrai nācās sadarboties arī ar citu noziedzīgu grupējumu dalībniekiem un pēc vairāku gadu izmeklēšanas “haritonoviešus” tomēr izdevās notiesāt. Vaļaginu no cietuma izlaida pirms termiņa 2000.gadā. Haritonovu gadu vēlāk.

Pēc iznākšanas no ieslodzījuma Haritonovs un Vaļagins investēja līdzekļus peļņu nesošos objektos - viesnīcās un citur. Haritonovs pēdējos gados uzturas Tenerifē un atšķirībā no Vaļagina viņa vārds saistībā ar organizēto noziedzību neizskan.

Pirms pusgada žurnālam “Klubs” Valsts policijas pretterorisma vienības “Omega” pārstāvis intervijā stāsta par kādu liela mēroga bīstamu aizturēšanas operāciju. Tā notikusi Pierīgā kādā kaukāziešu restorānā. Tur sabraukušas ietekmīgas kriminālās autoritātes no Krievijas un Baltijas valstīm. No vietējiem kopsapulcē jeb shodkā esot bijis klāt arī Vaļagins.

Viens no Vaļagina nelegālajiem rūpaliem bijis saistīts ar narkotisko vielu piegādi Krievijā un Eiropas Savienībā.

Pēdējā laika lielākā Latvijā konfiscētā kokaīna krava nāca no Ekvadoras. Divas tonnas narkotisko vielu, paslēptas banānu kastēs, uzgāja kādā šķūnī Koknesē. Valsts policija piedalījās starptautiska mēroga operācijā. Citas ar šo pašu kuģi uz Eiropu sūtītās kokaīna kravas pazuda bez vēsts. Kurā valstī bija paredzēts nogādāt Koknesē uzieto apmēram pusmiljardu eiro vērto kravu, tā arī netika noskaidrots.

No neoficiāliem avotiem “ Nekā personīga” zināms, ka Vaļaginam bija nopietnas problēmas ar nesenāku caur Latviju vestu kokaīna kravu no Kolumbijas. Kādam noziedzīgam grupējumam no Lietuvas Vaļagins kopā ar sporta aprindās labi zināmo Edgaru Sapelku kravai bija solījis drošu nogādāšanu Krievijā. Naudu abi esot saņēmuši, taču krava, gala mērķi nesasniegusi, pazudusi. Sapelku spīdzināja Lietuvā, līdz viņš naudu atdevis. Vaļagins sadarboties atteicies un vairākkārtējos brīdinājumus ignorējis.