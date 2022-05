"Balta": puse no apdrošinātajiem zemniekiem pieteikuši atlīdzību par nepārziemojušiem sējumiem

Kopumā puse no rudenī apdrošinātajiem zemniekiem jau ir pieteikuši atlīdzību "Balta" par nepārziemojušiem sējumiem. Lielākais saņemtais pieteikums ir par 36 laukiem ar kopējo laukaugu platību 200 hektāru apmērā. Izmaksātās atlīdzības segs bojāgājušo ziemāju pārsēšanas izdevumus.

Vienlaikus Lagons atzīst, ka, ņemot vērā energoresursu cenu kāpumu un sarežģīto ģeopolitisko situāciju, šogad Latvijas lauksaimniekiem jārēķinās ar ievērojamu izmaksu pieaugumu dažādās pozīcijās, tostarp vairāk jāmaksā par degvielu, minerālmēslojumu, sēklām un tāpēc, iespējams, daļa no lauksaimniekiem izlems neapdrošināt sējumus, lai samazinātu izmaksas. Tomēr apdrošinātāja pārstāvis uzsver, ka, jo lielākas ražošanas izmaksas un paredzamā ražas vērtība, jo lielāks finansiālais trieciens, ja raža tiek zaudēta dabas untumu rezultātā.

"Pieredze liecina, ka sējumu apdrošināšana var pasargāt no simtiem tūkstošu eiro lieliem zaudējumiem," uzsver "Baltas" pārstāvis un atgādina, ka jau vairākus gadus apdrošināšanas polises iegādes izdevumus kompensē Eiropas Savienības programmas, un lauksaimnieks var atgūt līdz pat 70% no polises iegādes izdevumiem.

Sējumu apdrošināšana pasargā no krusas, vētras, lietusgāzes, uguns, nepārziemošanas radīto postījumu sekām, kā arī savvaļas dzīvnieku darbībām augu pārziemošanas periodā, uzrokot, samīdot vai noēdot sējumus. Atlīdzību iespējams saņemt, ja apdrošināto risku rezultātā ir nolauzti vai aizlauzti stiebri, stublāji vai zari, tiek bojātas lapas, izsisti graudi vai sēkla, nolauztas vārpas vai ziedkopas, ja raža sadeg, ugunij izceļoties no ražas novākšanas tehnikas vai zibens, ja augi iet bojā pārziemošanas periodā, jo izsalst, izsūt, tiek izcilāti, nosmok zem ledus garozas, tos noēd vai sabradā savvaļas dzīvnieki. Apdrošināšanas segums ietver visbiežāk sētās kultūras – kviešus, miežus, rudzus, auzas, griķus, rapsi, lauku pupas un sējas zirņus, kā arī tritikāli, ripsi un soju. Tomēr netiek apdrošinātas citas nišas kultūras, piemēram, kaņepes, lavanda, ilggadīgie krūmāji – dzērvenes vai mellenes u. c.) un zālāji (ganības, pļavas).