Rundāles pils muzejs atzīmēs 50 gadu jubileju

Muzeja jubilejas gadā paredzētas arī vairākas aktivitātes plašam apmeklētāju lokam. No 25. līdz 29. maijam pils staļļu ēkā muzeja darba laikā bez maksas varēs noskatīties dažādu laiku kinohronikas un dokumentālo filmu fragmentus, kuros redzama Rundāles pils un tās apkārtne, restaurācijas darbi un darbinieki dažādās svētku reizēs. Vecākais programmā iekļautais video ir kinožurnāla fragments, kurā redzama Rundāles pils 1926. gadā, bet programmu noslēdz kinožurnāls no 1993. gada, kurā dokumentēta Dānijas karalienes Margrētes II ciemošanās Rundāles pilī un pieņemšana Zelta zālē. Muzeja notikumu hronikai ir iespējams izsekot arī muzeja mājaslapā, sadaļā “Muzejam 50”. Tajā pa gadiem fiksēti svarīgākie notikumi muzeja dzīvē un aplūkojami vēsturiski attēli ar jauniegūtiem muzeja priekšmetiem, kā arī ainas no restaurācijas darbiem un sadzīves. Šobrīd mājaslapā pieejama informācija par posmu no muzeja darbības aizsākumiem 1964. gadā līdz 1976. gadam. Līdz gada nogalei mājaslapā būs pieejama pilna muzeja notikumu hronika.