Faktomāts ⟩ Apgalvojums, ka pērtiķu bakas izplata homoseksuāli cilvēki, ir nepatiess

Arī organizācija "Kodoldraudu iniciatīva" ir novērojusi, ka šī simulācija tiek izmantota dezinformācijas lapās. Kā skaidro pati organizācija , simulācija tapa sadarbībā ar Minhenes drošības konferenci, kas ir viens no lielākajiem ikgadējiem drošības forumiem pasaulē. Simulācija izstrādāta, lai pārliecinātos par pasaules valstu gatavību atbildēt uz bioloģiskajiem draudiem, līdz ar to tika izvēlēts hipotētisks, sintētiski izstrādāts pērtiķu baku vīrusa paveids. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas sniegto informāciju, šobrīd pasaulē izplatās dabiskais pērtiķu baku paveids. Tāpat nav pierādījumu vai zinātnisku pētījumu, kas apliecinātu, ka šobrīd izplatās tieši simulācijā pieņemtais vīrusa paveids.

Tāpat organizācija atklāj, ka pērtiķu bakas simulācijai izvēlētas to īpašību dēļ, kā arī pilnvērtīgai valstu atbildes spēju gatavības novērtēšanai bija nepieciešams vīruss, kas atšķiras no Covid-19. Simulācijā pieņemtais pērtiķu baku vīrusa paveids ir ne tikai lipīgāks par dabisko variantu, bet arī nāvējošāks, līdz ar to šobrīd uztraukumam par baku izplatību nav pamata. Turklāt pērtiķu bakas nav jauns vīruss, tas ir zināms jau kopš 1970. gadiem, kad Kongo Demokrātiskajā Republikā tika identificēts pirmais saslimšanas gadījums. Piemēram, vīruss pieminēts Britu medicīnas žurnāla rakstā no 1973.gada. PVO 2017.gada ziņojumā uzskaitīja vairākas problēmas, kas saistītas ar pērtiķu baku izplatību. Tāpat vairākās pasaules valstīs, piemēram, ASV un Lielbritānijā, līdz šim jau ir notikuši vīrusa uzliesmojumi.