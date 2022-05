Jaunais bezpartejiskais iekšlietu ministrs pagaidām nedomā par stāšanos kādā partijā

Jaunais bezpartejiskais iekšlietu ministrs Kristaps Eklons, kuru amatā virzīja partiju apvienība "Attīstībai/Par!", vēl neesot domājis, vai stāsies kādā politiskajā spēkā, taču viņš pieļauj, ka lēmumu par to pieņems tad, kad jaunajā amatā sāks sajust vairāk kritikas un "sitienu" no oponentiem, to viņš atklāja piektdien, 27. maijā, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes".