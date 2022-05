Tikai piektdaļa skolu var piedāvāt alternatīvu krievu valodai

Interneta vietnē https://esiskolotajs.lv/vakances/ ikviens var aplūkot skolotāju vakances visās Latvijas skolās. No svešvalodām visvairāk trūkst angļu valodas skolotāju, bet, redzams, ka tā kā centralizēto eksāmenu kārto teju visi skolu absolventi, tad kāds no viņiem visticamāk kļūs arī par angļu valodas skolotāju. Tikmēr spāņu valodu, beidzot skolu, nekārto neviens, bet Latvijā šī mācību priekšmeta skolotājiem ir divas vakances.

Situāciju skaidro nodibinājuma "Iespējamā misija" valdes priekšsēdētāja un viena no projekta Mācītspēks vadītājām Ramona Urtāne: “Ja mēs skatāmies uz to kā uz tādu apburtu apli, tad jautājums, kurā brīdī mēs viņu pārcērtam un, manuprāt, tam pirmajam solim vajadzētu būt no nozares politikas – uzstādījums, ka mums šāda valoda vēl ir nepieciešama.” Ik gadu projekta Mācītspēks ietvaros pēc apmācībām vairākās Latvijas augstskolās par skolotājiem ir iespēja kļūt 100 īpaši atlasītiem kandidātiem un, kā uzsver viena Urtāne, tā ir iespēja darbam skolās piesaistīt nozares speciālistus: “Lielākoties tie ir profesionāļi, kas ir strādājuši tulkošanas darbos vai diplomātiskajā darbā ir strādājuši.”