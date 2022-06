Pieci mīti par pigmentāciju uz sejas ādas

Tiek uzskatīts, ka pretpigmentācijas krēms padara sejas ādu baltu un, to uzklājot uz pigmenta plankumiem, rezultāta nebūs. “Šis ir ļoti populārs mīts. Pretpigmentācijas krēms vai serums ir jāuzklāj visai sejas ādai vienmērīgi, jo tas palīdzēs kontrolēt melanīna pārprodukciju. Šī krēma lietošana uz lielāka ādas laukuma ne tikai cīnīsies ar esošajiem plankumiem, bet arī palīdzēs novērst jaunu pigmenta plankumu veidošanos,” stāsta Apotheka Beauty kosmētiķe Katrīna Blumberga.

“Sejas āda ir rūpīgi jāattīra no rītiem un vakaros, lai uz tās neuzkrātos dekoratīvās kosmētikas paliekas, netīrumi vai putekļi, sviedri un dabīgās eļļas. Lai saglabātu ādas dabisko mikrobiomu līdzsvaru un ādas aizsargājošos mikroorganismus, ieteicams izvēlēties ādai saudzīgus attīrīšanas līdzekļus – micelāro ūdeni, gēlus, pieniņus vai eļļas. Reizi nedēļā papildus ikdienas ādas kopšanas rituāliem var izvēlēties maigu pīlingu vai attīrošu masku, kas palīdzēs noņemt atmirušās šūnas no ādas virsmas, atstājot to gludu, mirdzošu un dzīvīgu. Savukārt pēc attīrīšanas nepieciešama ādas mitrināšana ar sejas ādas tipam piemērotu serumu vai krēmu,” iesaka kosmētiķe Katrīna Blumberga.