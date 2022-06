Sākusies stirnu āžu medību sezona

Tomēr dienests atgādina, ka ar nākamās medību sezonas sākumu, kas sāksies 2023.gada 1.aprīli, visi medību iecirkņi, kas ir mazāki par 350 hektāriem, tiks izslēgti no Meža valsts reģistra. Tas nozīmē, ka šajās medību platībās saskaņā ar Medību noteikumu prasībām turpmāk būs atļauts medīt tikai nelimitētos medījamos dzīvniekus, izņemot stirnas un mežacūkas.

VMD norāda, ka vēlamās stirnu nomedīšanas apjoma proporcijas ir šādas: āži ne vairāk par 35%, kazas no 35% līdz 50%, kazlēni no 25% līdz 30% no kopējā nomedīšanas apjoma.