Antarktīdā atklāj bīstamas baktērijas, kas ir izturīgas pret antibiotikām

Čīles pētnieki šīs baktērijas sāka pētīt plašākas ekspedīcijas laikā, kuras mērķis bija novērtēt klimata pārmaiņu ietekmi uz to mikroorganismu izplatību, kas pagaidām vēl “guļ” dziļi Antarktīdas ledājos.

Globālā sasilšana nozīmē to, ka polāro reģionu fauna, kas iesaldēta ledū tūkstošiem gadus ilgi, var izplatīties uz citiem reģioniem un izraisīt traģiskas sekas jaunu slimību formā.

Pētījums publicēts šī gada martā, žurnālā “Science of the Total Environment in March”, tā vadītājs ir Čīles Universitātes pētnieks Andress Markoleta.