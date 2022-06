Kanādā atklāta izstāde "Latvijas traģēdija 1941"

Kanādā ir viena no daudzskaitlīgākajām latviešu kopienām pasaulē. Ar Latvijas saknēm lepojas 30 000 cilvēku, no kuriem lielākā daļa dzīvo tieši Toronto apkārtnē. Pateicoties latviešu kopienas darbam, ir izveidotas vairākas organizācijas, centri un skolas, kas palīdzēja saglabāt latviskumu. Kanāda savulaik bija pirmā no G7 valstīm, kas atzina Latvijas neatkarības atjaunošanu 1991.gada 26.augustā.