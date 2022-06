Sperts nozīmīgs solis pretim taisnīgam minimālajam atalgojumam ES līmenī

Tiek norādīts, ka aptuveni viens no desmit strādājošajiem Eiropas Savienībā pelna minimālo algu, taču algas un līdz ar to – arī minimālās ienākumu likmes būtiski atšķiras dalībvalstu vidū. Piemēram, Vācijas parlaments nesen atbalstīja minimālās stundas likmes paaugstināšanu sākot no oktobra. Pašlaik minimālā stundas likme Vācijā ir 9,82 eiro, taču no oktobra tie būs 12 eiro.