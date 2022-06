Vai Sarkanā jūra patiešām ir sarkana?

Sarkanajā jūrā atrodas viens no garākajiem koraļļu rifiem pasaulē. Tas ir 4000 kilometru garš un ir mājas ļoti daudzām dzīvnieku un augu sugām. Rifa unikālās īpašības to padara par vienu no nedaudzajām pasaules vietām, kur dzīvība var glābties no klimata pārmaiņu negatīvajām sekām.