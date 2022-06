Rīgā vērtē iespējas samazināt mēnešbiļešu cenas sabiedriskajā transportā, atklāj Ķirsis

Kā ziņots, pieaugot dažādām izmaksām, "Rīgas satiksmei" būs nepieciešama papildus dotācija no pašvaldības, šodien preses konferencē informēja uzņēmuma vadības pārstāvji.

Preses konferencē izskanēja, ka, iespējams, būtu jādomā par biļešu cenas paaugstināšanu. Pašlaik viena brauciena maksa 1,15 eiro nesedzot pat pusi no patiesajām brauciena izmaksām, kas ir atšķirīga gan atkarībā no transporta veida, gan no maršruta, degvielas cenas un citiem rādītājiem. Pašlaik viena brauciena izmaksas varētu būt aptuveni 2,5 eiro.