“Lux Express” atklāj maršrutu uz Sāremā salu

Jaunais maršruts būs pieejams vasaras periodā no 17. jūnija līdz 21. augustam.

Sāremā sala vienmēr ir bijusi Latvijas iedzīvotāju iecienīts galamērķis, un pirms Covid-19 pandēmijas gadā šeit ieradās vairāk nekā 14 000 viesu no Latvijas. "Mēs ceram, ka šogad mūsu salā atkal uzņemsim vairāk nekā 10 000 viesu no Latvijas. Iespēja ceļot no Rīgas uz Sāremā ar “Lux Express” noteikti palīdzēs sasniegt šo mērķi," saka “Visit Saaremaa” mārketinga menedžere Marija Rūbasa (Maria Ruubas).