“Slimo ēku sindroms” jeb kādēļ birojā vienmēr nāk miegs?

Latvijā SĒS nav plaši apspriesta tēma, bet problēma ir apzināta kā viena no mūsdienās sastopamajām iekštelpu sliktās gaisa kvalitātes sekām. Skaidras vadlīnijas SĒS diagnosticēšanai nav. Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš norāda:

piemēram, ķīmisko vai mikrobioloģisko piesārņojumu vai ēkas iemītnieku sūdzībām. Līdz ar to tādā klasiskā izpratnē par SĒS runā vai ir informēti varbūt aptuveni 5% no ēku apsaimniekotājiem. Attiecīgi, vismaz mūsu laboratorijas gadījumā, par SĒS tiešu jautājumu praktiski nav.”

Problēma nav ēka kā tāda, bet gan tajā cirkulējošā gaisa kvalitāte, ko ietekmē dažādi faktori. Nav svarīgi, vai tā ir celta pirms 100 vai pieciem gadiem. Ar SĒS var saskarties jebkurā ēkā. Par SĒS izraisošajiem iemesliem galvenokārt tiek uzskatīta nepietiekama ventilācija un gaisa apmaiņa, kā arī ķīmiskais piesārņojums, kas var nākt gan no apkārtējās vides - kā putekļi, putekšņi, auto izplūdes gāzes, ražotņu radītais piesārņojums, gan no tās iekšpusē izmantotajiem celtniecības un apdares materiāliem un mēbelēm. Bioloģiskais piesārņojums - sēnītes, piemēram, pelējums, kas rodas paaugstināta mitruma rezultātā, baktērijas un vīrusi.

Kā minēts Veselības inspekcijas mājas lapā, tad, strādājot vai dzīvojot ēkās, kurās konstatēts SĒS, cilvēki sūdzas par nelabumu, sliktu pašsajūtu, biežiem izdalījumiem no deguna, galvas un kakla sāpēm, miegainību, nogurumu u.c. simptomiem. Jāatzīmē, ka SĒS visbiežāk izpaužas cilvēkiem, kas ir alerģiski, jutīgi pret saules iedarbību, sievietēm (jā, arī ārzemju pētījumos minēts, ka sievietes SĒS jūt biežāk un izteiktāk nekā vīrieši), kā arī personām, kurām nepatīk sava nodarbošanās vai neveicas darbs. Pēdējais gan vairāk izklausās pēc psihosomatikas.

Kā iepriekš minēts, biežākā problēma, ne tikai SĒS, bet arī paaugstināta mitruma gadījumā ir pārāk reta vai nefunkcionējoša telpu ventilācija. Piemēram, padomju laikā celtām ēkām logi ar savām šķirbām kalpoja kā ventilācijas sistēma, savukārt durvīm apakšdaļā bija atstarpe no grīdas, ļaujot gaisam cirkulēt starp telpām. Mūsdienās tos aizstājuši hermētiski noslēgtie pakešu logi un durvis, kurus vēl mēdz aizlīmēt, lai telpa nezaudētu siltumu. „Latvijā ir maz ēku ar centralizētām ventilācijas, kondicionēšanas sistēmām vai vispār ar efektīvām vēdināšanas sistēmām. Pirms aptuveni 20-30 gadiem šī problēma noteikti bija mazāka, jo vēdināšana pamatā notika caur nekvalitatīviem logiem/durvīm vai citiem ēkas būvkonstrukciju elementiem. Tāpat bija mazāk pieejami un izmantoti dažādi sintētiskie materiāli,” atklāj Ivars Vanadziņš. Savukārt, runājot par mūsdienās celtajām biroju ēkām un jaunajiem projektiem, viņš atklāj: „Īpaši aptuveni pirms 5-15 gadiem būvētām ēkām būvniecības periodā iekštelpu gaisa kvalitātei tika pievērsta minimāla uzmanība, un, pat ja ir iekārtota vēdināšanas sistēma, tās konstrukcija neļauj to regulāri iztīrīt. SĒS ir biežāk sastopams ēkās, kurās netiek nodrošināta vēdināšanas sistēmu tīrīšana un apkopju veikšana, arī attiecībā uz ventilācijas agregātiem. Tā Latvijā ir plaši izplatīta problēma, vairums sabiedrības neapzinās, ka arī ventilācijas sistēmas ir regulāri jātīra, regulāri jāmaina to filtri u.tml.”