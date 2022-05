Mitrums padomju laika dzīvoklī - ar ko tas draud?

Daudzi iedzīvotāji, kosmētiski remontējot dzīvokļus, ir izvēlējušies neestētisko ventilācijas kanāla atvērumu sienā aizsegt ar apmetumu vai tam priekšā novietojuši kādu mēbeli, neiedomājoties, ka tas aptur gaisa cirkulāciju telpā un visā dzīvoklī. Šāda situācija reizēm redzama arī renovētās ēkās, kur celtnieki ir aizbūvējuši ventilācijas atveri no ēkas ārpuses. Vēl šīs atveres izmanto putni, kuri tur ierīko ligzdas.

Ūdens krājas arī celtniecības materiālu iekšienē vai sūcas uz iekštelpām. Rezultāts – nekvalitatīvs gaiss, diskomforts un pelējuma sēnīte. Padomju laikā celtajās dzīvojamajās ēkās liela problēma ir neremontētie jumti, kas tek un spēcīgu lietusgāžu laikā mēdz applūdināt pat augšējo stāvu dzīvokļus. Tek arī neremontētas ūdens un kanalizācijas caurules. Vēl sliktāk, ja ēkas pamati ir mitrumā, pagrabi applūst vai tos skar gruntsūdeņi. Mitrums no ēkas pamatiem “kāpj” augšup pa ēkas sienām, un tas ne tikai pazemina ēkas konstrukciju stiprību un noturību, bet paaugstina mitruma līmeni iekštelpās, radot apstākļus pelējuma sēnītes augšanai.

Redzamās paaugstināta mitruma sekas ir neglītais, melnais pelējums ar tam raksturīgo smaku. To mēs redzam, saožam un līdz ar to arī cenšamies likvidēt, bet tikmēr mitrums nodara reālu kaitējumu ēkai un saīsina tās potenciālo ekspluatācijas laiku. To mēs ikdienā neredzam un pat neiedomājamies par ilgtermiņa sekām. Kā norāda tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs: