Dators, grāmata un televizors vienā – Huawei planšete MatePad 10.4

Ikviena planšetdatora redzamākais elements ir ekrāns. Kaut vai tādēļ, ka tajā jāveras visu darbošanās laiku. Šim modelim tas ir segmentam atbilstošs 10,4 collu IPS panelis ar 2000x1200 pikseļu izšķirtspēju. Tas nav tik košs kā OLED displeji, taču spēj sasniegt 470 nitu maksimālo spilgtumu. Šis rādītājs ir īpaši svarīgs saulainā laikā, jo no ekrāna košuma lielā mērā atkarīgs, cik ļoti nāksies piepūlēties, lai tajā kaut ko saskatītu. Jāsaka, ka MatePad nepieviļ – ja vien saules stari nekrīt tieši ekrānā un atstarojoties neapžilbina acis, maksimālajā spilgtumā redzēt var tīri labi. Jāpiebilst, ka arī Huawei iet līdzi laikam un izfiltrē ekrāna zilās gaismas izstarošanos, lai mazinātu acu kairināšanu. Pie tam ir pieejams arī e-grāmatu režīms, kas līdz minimumam samazina ekrāna spīdēšanu, lai tekstu varētu lasīt gandrīz kā no grāmatas papīra lapas.

Ņemot vērā ka komplektā iekļauta arī magnētiskā klaviatūra, planšete vienkāršiem darbiem ar biroja programmām tīri labi spēj aizstāt klēpjdatoru. Jo īpaši tādēļ, ka planšetē integrēti dažādi produktivitāti veicinoši risinājumi. Viena no tām ir jau Huawei klēpjdatoros iepazītā vairāku ekrānu sadarbības funkcija. Multi-screen Colaboration ļauj ar bezvadu savienojumu sapārot planšeti, piemēram, ar telefonu, un lielā ekrāna stūrī redzēt arī to, kas tobrīd redzams tālrunī. Tādejādi no planšetes var atbildēt uz tālrunī saņemtajiem ziņojumiem, ar vienu kustību pārkopēt attēlus un citus dokumentus. Tikpat viegli var pievienot arī ārējo monitoru, skaļruņus un citus darbam noderīgus aksesuārus.