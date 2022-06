Neskatoties uz iedzīvotāju protestiem, Ogres novada pašvaldība dod atļauju karjera "Granāti" darbībai

Savukārt domes komiteju sēdē 19.maijā Ogres novada mērs Egils Helmanis (NA) tomēr rosināja virzīt lēmumprojektu par atļauju veikt dolomīta un smilts atradnes izstrādi "Granāti", neizmantojot spridzināšanu, bet tā vietā atrunājot citas izstrādes metodes un darba laikus. Šāda lēmumprojekta izstrādi Helmanis skaidroja ar nepieciešamību izvairīties no tiesvedības ar "Granāti pluss".

Sapulces dalībnieki prasa pašvaldībai steidzamu kontroles veikšanu Tīnūžu pagastā visos karjeros, lai pārbaudītu to darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, tai skaitā veikt kontroli par dabas resursa nodokļa iekasēšanu valsts budžetā attiecīgi no ieguves/realizācijas apjomiem visos karjeros un nodrošināt kontroli un uzraudzību par rekultivācijas procesu esošo karjeru darbības laikā vai beidzot karjera darbību pēc to izstrādes.