Modernākais ledlauzis pasaulē

Tas ir mūsdienīgs, ilgtspējīgs, inovatīvs un viens no modernākajiem polārajiem kuģiem pasaulē. Pirms pāris gadiem ideja par hibrīdledlauzi šķita neiespējama, bet nu ir pierādīts, ka to var izdarīt. Tā izveide ilga sešus gadus un izmaksāja 300 miljonus eiro.

Tā kā šāda veida kuģi ceļo pa ūdeņiem ekstrēmos apstākļos, to uzbūve ir tam īpaši piemērota. Ledlaužos ir iebūvēti ūdensdroši nodalījumi, ko izmanto, ja radusies sūce. Kuģa korpuss ir no izturīgāka tērauda, un to būvē biezāku nekā parastajiem kuģiem, it sevišķi priekšgalā, aizmugurē un ūdenslīnijas rajonā.