Paldiskos pilnā sparā rit LNG termināļa būvniecība

LNG terminālim būs jāpalīdz nosegt daļu no 4 valstu gāzes patēriņa.

„Ar to mēs spētu apmierināt aptuveni pusi no visa reģiona vajadzībām, tas ir, pusi no Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā patērētā gāzes apjoma. Tieši šī rezerve būs nepieciešama, lai kompensētu gāzes trūkumu, ja Krievija pilnībā atslēgs savus krānus,” skaidroja „Elering” pārstāvis Prīts Heinla.