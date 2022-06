Latvija kopā ar vairākām citām ES valstīm aicina atlikt pesticīdu ierobežošanu

“de facto” atbraucis vietā, kur bites dzīvo tīrā vidē un vāc medu vietā, kur vismaz 3 kilometru rādiusā lauksaimnieki nelieto pesticīdus. Latvijas biškopji, kā stāsta Latvi-jas Dabas fonda padomes priekšsēdētājs Andrejs Briedis, kurš ir arī bioloģiski sertifi-cēta medus ražotājs, pirms diviem gadiem piedalījās Eiropas pētījumā Insignia, kur pesticīdu daudzums mērīts nevis bišu produktos, bet tieši stropos – bišu ligzdās. Tur-pina Briedis: “Nav runa par medu, bišu maizi vai citiem biškopības produktiem, bet to, kādi pesticīdi atrodas ligzdā – tas, kur jaunās bitītes vairojas. Un tur tā situācija par Latviju vai tie dati par Latviju nebūt nebija iepriecinoši. Tur tas pesticīdu gan daudzums, atsevišķo produktu daudzums, gan arī tas kokteilis bija krietni bagātīgāks kā Dānijā, ko bieži vien ar Latviju salīdzina - nu tur jau intensīvā lauksaimniecība, nu tur viss ir sliktāk. Dānijā atrada mazāk. Mums ir informācija par kilogramiem, kas Latvijā tiek pārdoti, bet faktiski nevaram vērtēt to, kāds tad ir slogs videi.”

Ik pa laikam pēc rūpīgākas vielu izpētes, kāds no pesticīdiem tiek izņemts no apgro-zības un to vairs nedrīkst lietot Eiropas Savienībā. Tāpēc nākotnē lauksaimnieki arvien vairāk būs spiesti lietot tādus augu aizsardzības līdzekļus, ko šodien izmanto bioloģisko produktu audzētāji. To “de facto” apliecina gan lauksaimnieku, gan minis-trijas pārstāvis, tomēr, lai tas notiktu, paies vairāki gadi.