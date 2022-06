Karginu ģimene no ofšoriem saņem miljoniem eiro, liecina noplūduši banku dati

No 2011. līdz 2018. gadam nauda Rema Kargina kontā ienāca no vairākiem uzņēmumiem, ko viņam pēc “Parex” krīzes atdeva Valērijs Kargins. Četri miljoni saņemti no Britu Virdžīnu salās reģistrētā "Masterex Capital Corp" ar kontu "Blue Or" bankā, kas iepriekš saukusies "Baltikums" un "Blue Orange". Tā esot aizdevuma atmaksa.