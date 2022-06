Atzīties slepkavībā, ko nepastrādāji. Krimināllieta, kuru grūti izskaidrot - "Beatrises sešinieks"

Pēdējā aizdomās turamā - Ketija Gonzaleza - tika aizturēta, pamatojoties uz to, ka gan Šeldena, gan Dīns policijai stāstīja, ka viņi sapnī redzējuši konkrēto sievieti slepkavības vietā, vēsta "The Washington Post". Tāpat Ketijai bija B asinsgrupa, un drīz izmeklēšana tika pabeigta, pieci no sešiem apsūdzētajiem policijai atzinās, ka ir vainojami Vilsones nāvē.