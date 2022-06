Foto ⟩ Šajā nedēļā Latvijā nogādās pirmo jauno elektrovilcienu

Kompānijā norāda, ka elektrovilciens tiek vests sadalīts pa daļām, četrās apsargātās kravas automašīnās - pirmajā no ražotnes Pilzenē tiek vesta ritošā daļa, otrajā no ražotnes Ostravā tiek vestas jumta sastāvdaļas, savukārt trešajā un ceturtajā - pirmie divi no pavisam četriem elektrovilciena vagoniem. Pārvietošana no Čehijas notiek caur Poliju un Lietuvu.