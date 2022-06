Joprojām trūkst zemeņu lasītāju; palīdz viesstrādnieki no Ukrainas un Uzbekistānas

“Atsaucība ir, cilvēki zvana no visas Latvijas. Arī bēgļi no Ukrainas ir zvanījuši, bet viņi vēlas naktsmītnes, kuras diemžēl nevaram nodrošināt. Zvana no visas Latvijas. Ir ļoti maz vietējo, kas strādā. Cilvēki brauc tālākus gabalus, ierodas no citām pilsētām. Darbā pieņemam arī cilvēkus no kaimiņvalstīm, pārsvarā no Lietuvas. Ražas zaudējumu apmērs būs atkarīgs no laikapstākļiem un kaitēkļiem. Tagad jau dažādi zemeņu kaitēkļi sākuši “strādāt”. Laikapstākļi šobrīd ir labvēlīgi, pirmā raža ir sākusies, sola siltumu, tad jau tālāk skatīsimies, kā būs. Ja nespēsim novākt, tad, protams, būs zaudējumi,” saka saimnieks.