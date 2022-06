Zāles pļaušana kādam nes nāvi – Saldus novadā traktors sapļauj dzīvnieku mazuļus

Grīnberga norāda, ka katru gadu šī saimniecība pļauj zāli, un šogad ir pirmā reize, kad pēc pļaušanas iedzīvotāji uz lauka manīja dažādu dzīvnieku mirstīgās atliekas. Viņa uzsver, ka traktorists esot braucis pārāk ātri, turklāt pļāvis aplami, proti, nevis no pļavas vidus uz malām, bet gan no pļavas malām uz vidu, tādējādi dzīvniekiem liedzot izbēgt no pļavas.