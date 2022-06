Pļaviņās siltuma tarifs augs par 95%

Aizkraukles novada pašvaldības SIA "Pļaviņu komunālie pakalpojumi" siltumenerģijas apgādes tarifu no esošā 50,20 eiro par megavatstundu plāno celt līdz 97,81 eiro.

Tarifā iekļautais siltumenerģijas ražošanas tarifs celsies no 37,54 līdz 74,60 eiro par megavatstundu, pārvades un sadales tarifs kāps no 10,18 līdz 20,66 eiro, bet tirdzniecības tarifs celsies no 2,48 līdz 2,55 eiro.