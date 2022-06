Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem palielināti par 100 miljoniem eiro

Turklāt šobrīd saskaņošanai ir iesniegts jauns pieprasījums, paredzot piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) finansējumu 47,1 miljona eiro apmērā, veicot valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets", lai segtu izdevumus slimības pabalsta izmaksām, kas veiktas par periodu no 2022.gada 17.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim atbilstoši likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" pārejas noteikumiem personām ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19 no pirmās darbnespējas dienas, ja tām izsniegta darbnespējas lapa no 2022.gada 17.janvāra līdz 2022.gada 28.februārim saistībā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos mājas karantīnā, vai akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ no darbnespējas pirmās dienas līdz darbnespējas trešajai dienai, ja tām izsniegta darbnespējas lapa no 2022.gada 17.janvāra līdz 2022.gada 28.februārim akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ.