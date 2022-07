Atkal raustas! Parunāsim par tikiem, kas var rasties arī no karstuma

Roku un kāju muskuļu raustīšanās var būt viens no agrīnajiem šā stāvokļa simptomiem. To sauc arī par amiotrofo laterālo sklerozi (ALS). Nervi, kas sūta ziņojumus no smadzenēm uz muguras smadzeņu muskuļiem, vairs nedarbojas. Slimības iespaidā tie sūta neregulāras ziņas, pirms pavisam pārstāj to darīt.