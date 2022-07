Kā iegūt slepenā aģenta cienīgas prasmes vasaras laikā: padomi sevis pilnveidošanai

Santa Ogriņa visiem cilvēkiem neatkarīgi no vecuma iesaka praktizēt meditāciju. Kaut gan sākotnēji var šķist, ka jauniešiem meditācija nav aktuāla, to pamazām var ieviest savā dzīvē kā ieradumu jau no agra vecuma. “Meditācija nomierina cilvēku – tas ir laiks pašam ar sevi, brīdis, kad ieklausīties sevī un saprast, kas ir tas, ko mēs patiesībā vēlamies. Mūsdienu straujais dzīves ritms, tendences sabiedrībā, sociālie tīkli – viss, kas mums ir apkārt, – savā ziņā uzspiež standartus par to, kādiem mums vajadzētu būt. Meditācija ir rīks, kas palīdz ieklausīties savā sirdsbalsī un atslābināt gan emocionālo, gan fizisko ķermeni,” stāsta eksperte.