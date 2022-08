10 jautājumi veiksmīgai uzņēmējai: atbild peldkostīmu zīmola "SLOW beachwear" vadītāja Elīna Štobe

Mans zīmols ir īpašs ar to, ka es kā dizainere un māksliniece vēlos sievietēm atgādināt par “slow life” (angļu val. “lēnā dzīve”) un mirkļa baudīšanu. Un es patiešām ticu, ka tas ir iespējams, jo tikai laimīgas, smaidīgas un ar sevi apmierinātas sievietes spēj iedvesmot gan sevi, gan arī citus cilvēkus sev apkārt. Svarīgi, ka manis radītos peldkostīmus var valkāt ļoti dažādas dāmas – gan pārliecības, gan proporciju, gan pieredzes ziņā. SLOW beachwear peldkostīmu dizains un tehniskie risinājumi atšķiras no citiem peldkostīmu zīmoliem ar to, ka ražojot neizmantojam gumijas – katra peldkostīma īpašo siluetu veido piegriezums mijiedarbībā ar audumu.