Izsludināta pieteikšanās populārākajām Riga TechGirls bezmaksas apmācībām “Iepazīsti tehnoloģijas”

Eiropā teju 82%* no IT jomā strādājošajiem ir vīrieši. Situācija Latvijā ir visai līdzīga – no visiem IT jomā nodarbinātajiem 23% ir sievietes. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm** līdz 2027. gadam Latvijā iztrūkums pēc augstākās kvalifikācijas speciālistiem zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā var pieaugt līdz pat 14 000.