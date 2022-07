Raidījums: Vēlme ar saules paneļu elektrostacijām ražot elektrību ir lielāka nekā “Sadales Tīkla” kapacitāte

Izrādās, “Sadales Tīklam” ir limits, cik daudz ar saules paneļu elektrostacijām saražoto elektrību iespējams uzņemt kopējā sistēmā. To nosaka transformatoru apakšstaciju kapacitāte. Preiļu gadījumā – to griesti sasniegti jau šobrīd. Kā TV3 Ziņām stāsta AS “Sadales Tīkls” attīstības direktors Jānis Kirkovalds, daudzi vēloties ražot vairāk elektrību nekā viņiem nepieciešams, un tas var noslogot infrastruktūru: “Salīdzinājums būtu ar Brīvības ielu Rīgā. Varam izbūvēt papildus jaunu joslu, taču VEF tilts nespēj laist cauri vairāk kā tikai vienu joslu. Līdzīgi ir arī ar elektrību. Ja visi tagad ražos elektrību, tā sanāk vienā punktā un nosprūst, tālāk padot nevar, jo nav šīs iekārtas pretim.”