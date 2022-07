Vēlreiz meklē Vidzemes Augstskolas rektora amata pretendentus, mēnešalga 4500 eiro pirms nodokļiem

Piesakoties konkursa pirmajai kārtai, pretendentiem līdz 31.augustam jāiesniedz ViA padomei adresēta motivācijas vēstule, iekļaujot informāciju par atbilstību rektora amata kandidātam izvirzītajiem kritērijiem, tai skaitā apliecinājumu par nevainojamu reputāciju, kā arī tēžu formā - redzējumu par ViA stratēģisko attīstību. Pretendentiem jāiesniedz izglītību, akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves gājuma apraksts, iekļaujot zinātnisko publikāciju un monogrāfiju sarakstu vai citus apliecinājumus par darbību zinātnes, augstākās izglītības vai inovāciju jomā.

Tāpat pretendentam jāiesniedz apliecinājums par piekrišanu personas datu apstrādei, lai nodrošinātu ViA rektora kandidāta izvirzīšanas un ievēlēšanas norisi.

Jau ziņots, ka ViA Satversmes sapulcē nav izdevies ievēlēt jaunu rektoru, tāpēc augstskolas padome uz šo posteni rīkos atkārtotu starptautisku konkursu.

Starptautiskā konkursā uz rektora vietu tika saņemti trīs pieteikumi, no kuriem augstskolas padome tālāk uz vēlēšanām Satversmes sapulces sēdē virzīja divus kandidātus - līdzšinējo ViA Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāni un pašreizējo rektora pienākumu izpildītāju Agnesi Dāvidsoni un Rīgas Stradiņa universitātes docentu Māri Andžānu, kuri otrajā vērtēšanas kārtā bija saņēmuši augstāko novērtējumu.

Saskaņā ar Augstskolu likumu, lai ievēlētu rektoru bija nepieciešama vismaz 21 balss "par" jeb lielākā daļa no 40 Satversmes sapulces dalībnieku balsīm. Satversmes sapulcē piedalījās 34 no 40 biedriem. Līdz ar to pietiekamu saņemto balsu pārsvaru neieguva neviens kandidāts.