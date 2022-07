Atklās seksualitātei veltītu meistarklašu programmu

Meistarklašu ciklu 12. jūlijā aizsāks ToyTuesday jeb «Rotaļlietu otrdiena» – izzinošs un interaktīvs ceļojums pieaugušo rotaļlietu pasaulē, kas kliedēs mītus par šo produktu īpašībām un pielietojumu. Katru otrdienu pieaugušo rotaļlietas tiks apskatītas dažādos aspektos, sākot no to vēstures un tipiem līdz materiālu īpatnībām un to ietekmes uz ķermeni. Atsevišķa meistarklase «No glāsta līdz pērienam» būs veltīta ietekmes spēļu atribūtu iepazīšanai, kuru izmantošana prasa papildu zināšanas un pieredzi.