Lauksaimnieku protesti Nīderlandē – kādi maldi un puspatiesības tiek izplatītas?

2022. gada pirmajā ceturksnī Nīderlandes lauksaimniecības nozare saražoja siltumnīcefekta gāzes, kas vērtības ziņā pielīdzināmas 6,9 megatonnām ogļskābās gāzes (CO2). Tas ir aptuveni tikpat daudz, cik šajā laika posmā radīja transports vai elektrības ražošana. Lielāko daļu no šīm gāzēm veido slāpekļa oksīdi, it sevišķi dislāpekļa oksīds (N2O). Lielākā daļa dislāpekļa oksīda atmosfērā nonāk no baktērijām, kas augsnē esošos slāpekļa savienojumus pārvērš par N2O.

Papildu slāpeklis augsnē nonāk divos veidos. Pirmkārt, lauksaimniecībā izmanto daudz slāpekli saturoša mēslojuma. Otrkārt – no dzīvnieku izkārnījumiem un urīna. Tas īpaši attiecas uz govīm, kas ļoti slikti pārstrādā barībā esošo slāpekli, tādēļ to izkārnījumos paliek 70–95% apēstā slāpekļa. Kopš 50. gadiem vidējais govju skaits saimniecībās pieaudzis 12 reizes. Tikai 16 gadu laikā gandrīz 12 reizes pieaudzis intensīvo saimniecību skaits. Tās ir tādas, kurās ir vairāk nekā 250 govju. Proti, gadu gaitā lauksaimniecība kļuvusi daudz intensīvāka, turklāt saimniecībās pieaudzis arī govju skaits un to koncentrācija mazās teritorijās.

N2O ir 300 reizes spēcīgāka siltumnīcas efekta gāze nekā CO2 un paliek atmosfērā vairākus simtus gadu. Slāpekļa oksīdi noārda ozona slāni un izraisa tā saukto skābo lietu (lietu ar zemu pH). Skābais lietus ir īpaši kaitīgs ūdens iemītniekiem, jo tā dēļ ūdens tilpēs kļūst skābāks un tādēļ no augsnes absorbē vairāk alumīnija un toksiskus metālus, kas šķīstošā formā ir toksiski gan dzīvniekiem, gan augiem. Skābie lieti ietekmē ne tikai individuālas sugas, bet visu vietējo ekosistemu, jo organismi ir savstarpēji saistīti barības ķēdē.

Skābie lieti arī īpaši kaitē kokiem, piemēram, iznīcinot koku lapu vaskoto aizsargslāni un tādējādi padarot tos uzņēmīgākus pret slimībām un kaitēkļiem. Skābā lietus ietekmē arī samazinās augsnes mikroorganismu skaits. Šie mikrobi ir nepieciešami, lai noārdītu mirušus vai pūstošus organismus, tādejādi nodrošinot augsni ar barības vielām.

Pētījumi parāda, ka slāpekļa oksīdi ir bīstami ne tikai videi, bet arī cilvēkiem. Augsta slāpekļa oksīdu koncentrācija var izraisīt elpvadu un plaušu bojājumus, kā arī acu un ādas kairinājumu. Īpašs risks ir cilvēkiem ar sirds vai elpceļu slimībām, piemēram, astmu.

Maldi par Nīderlandes protestiem

Sensacionāli apgalvojumi par Nīderlandes protestiem izplatījušies dažādās valstīs un valodās, arī latviski. Re:Check pārbaudīja populārāko sociālo mediju ierakstu patiesumu. Kādā ierakstā publicēts video ar tanku, kas nobrauc no kravas auto piekabes. To it kā esot nopirkuši protestētāji:

“Nīderlandes protesti sasniedz jaunu līmeni. Uz blokādi fermeri pat tanku ir atgādājuši.”