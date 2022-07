No valdības ministriem un Saeimas deputātiem Zemessardzē dien tikai pieci cilvēki

Saeimā ir 100 deputāti un valdībā - 14 ministri. NBS neatklāj, kuri pieci no viņiem ir zemessargi.

Visticamāk, šai valdībai un 13.Saeimai būs jālemj par Aizsardzības ministrijas (AM) sagatavoto valsts aizsardzības dienesta (VAD) reformu. Saskaņā ar AM plānu, VAD pakāpeniski tiks ieviests piecu gadu laikā. No 2023.gada 1.janvāra dienestam varēs pieteikties brīvprātīgi.