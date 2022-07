12. jūnija vakarā Latviju pāršalca satraucoša ziņa – Liepājā, Mirdzas Ķempes ielā 14, nošauta sieviete. Slepkava bijis vīrs. Kaut arī slepkavības motivācija joprojām tiek noskaidrota, TVNET no notikuma vietas ziņo, ka sieviete no laulātā baidījās. Turklāt pāra attiecības tiem pietuvināti cilvēki raksturo kā “dīvainas”. Latvijā vairāk nekā trešdaļa sieviešu savas dzīves laikā sastapušās ar vardarbību. Tas ir augstākais rādītājs ES dalībvalstu vidū.

Latvijas oficiālā statistikas mājaslapa par 2020. gadu liecina , ka Latvijā aptuveni trešdaļa sieviešu dzīves laikā ir cietušas no vardarbības ģimenē, turpretī vīrieši pamatā cieš no vardarbības ārpus partnerattiecībām. Sievietes biežāk ir tīšu slepkavību upuri un cieš no seksuālas vardarbības. Savukārt vīrieši biežāk gūst tīši nodarītus smagus miesas bojājumus. Tomēr mājaslapa brīdina, ka "statistikā iekļauti tikai reģistrētie gadījumi un patiesais seksuālās vardarbības upuru skaits varētu būt vēl augstāks".

Patiesi, viena no centrālajām problēmām, kas liedz apkarot vardarbību pret sievietēm ģimenē, ir uzskats, ka par to tās ārpusē nav jārunā. Latvijā 2016. gadā 31% no iedzīvotājiem uzskatīja, ka vardarbība ģimenē ir "privāta lieta". ES šādam apgalvojumam vidēji piekrīt vien 15% iedzīvotāju. Tikmēr tikai 64% no Latvijas iedzīvotājiem uzskatīja, ka vardarbība ģimenē pret sievietēm ir nepieļaujama un tai vienmēr jābūt sodāmai. ES vidējais rādītājs ir 84%.