Savukārt mūziķis un producents Guntars Račs, vaicāts, kāpēc ir svarīgi dziedāt latviski, ņemot vērā angļu valodas globālo lomu kopumā un starptautiskā mūzikas tirgus iespējas atsevišķi, uzver, ka latviešu valoda ir vienīgā patiesi unikālā lieta, kas mums ir, un tā ir vienīgā iespēja izdzīvot mūsu mūzikai, kā mūsu kultūras daļai: “Mēs varam daudz ko atdarināt, bet tas nekad nebūs unikāli atšķirībā no dziesmām tieši latviešu valodā.” Producents norāda, ka esošajās radiostacijās mūzika latviešu valodā tiek atskaņota par maz, jo dziesmas latviešu valodā ir unikāla mūsu kultūras sastāvdaļa, neatkarīgi no to žanra, stila vai mūzikas ritma. “Uzskatu, ka jāatbalsta ikviena iniciatīva, t.sk., latviešu hitu radiostacijas attīstīšana: “Tā būtu iespēja popularizēt un nodot nākamajām paaudzēm mūsu dziedāšanas kultūru, kas aptver visdažādākos stilus un noskaņas,” ar savu redzējumu dalās G.Račs.