Grāmatvedības karjerai strīpa pāri!

Vēl viens stereotips par IT jomu ir tāds, ka ir vajadzīgas labas matemātikas un loģiskās domāšanas prasmes. No malas šķiet, ka grāmatvedībā tās ir. Vai tev palīdz tas, ka tava pirmā izglītība ir grāmatvedībā?

Jā, nevar noliegt, ka ir vajadzīga analītiskā domāšana un loģika. Taču nevar teikt, ka tikai tāpēc, ka esi grāmatvedis, būs vieglāk pārkvalificēties uz IT nozari. Es domāju, ka lielāka nozīme ir tam, ko esi gatavs apgūt un vai tam ir laiks. Liela nozīme ir gribasspēkam. Bieži nācās mācīties vakaros, kad bērni jau gulēja. Taču es uzskatu, ka to noteikti var saplānot.

Daudz tiek runāts par to, ka IT nozarē ir maz sieviešu. Kā tev šķiet un ko rāda novērojumi – vai tā tiešām ir?

Jā, bet mani priecē tendence, ka pamazām tas mainās. Esmu pārliecināta, ka statistiku palīdz uzlabot "Riga TechGirls" aktivitātes – gan mācības, gan nemitīga runāšana par šo tēmu. Man šķiet, ka viss slēpjas informācijā – parādīt un pastāstīt, ka ir šāda iespēja iesaistīties IT nozarē arī bez tehniskām zināšanām. Ne jau visiem ir jākļūst par programmētājiem. Un, ja te dod šādu iespēju, kāpēc gan to neizmantot? Varbūt šī iespēja ļaus atrast savu sirdslietu? Mentoru programmas laikā ir iespēja paralēli savai tēmai interesēties par vēl kādu, piemēram, kiberdrošību vai projektu vadību. Visi ceļi ir vaļā, vienīgais jautājums – vai gribi un esi tam atvērta. Es savos 28 gados beidzot esmu sapratusi gan savs stiprās puses profesionāli, gan to, kā un ko varu attīstīt savā personībā.

Kā iedrošināt vairāk sieviešu iesaistīties IT nozarē?

Ir jāsāk no bērna kājas. Jau skolās ir jāstāsta par to, kas ir digitālā nozare, caur spēlēm rādot konkrētus piemērus. Un stāstīt, ka šajā nozarē nav tādu sieviešu vai vīriešu darbu.

Savukārt vecāka gadagājuma cilvēkiem fantastisks piemērs ir "Riga TechGirls" mācības, kas ļauj iepazīt, kas vispār šajā nozarē notiek un vēlāk dod iespēju iet dziļāk. Es nebiju gaidījusi, ka tas būs tik forši. Laikam pats vērtīgākais ir iespēja uzdot pavisam tiešus jautājumus nozares cilvēkiem un saņemt reālas atbildes. Nav nekādu pieņēmumu.

Kā rādās tava nākotne? Grāmatvedībai strīpa pāri?

Pilnīgi noteikti! Es gribētu rakties dziļāk lietotāja pieredzē. Protams, tam ir vajadzīgs laiks un prakse. Tagad man ir divi darba piedāvājumi, no kuriem viens ir nesaistīts ar lietotāju pieredzi, bet ne mazāk interesants. Atliek vien izvēlēties īsto.

Skan gandrīz vai neticami – vienas mācības pilnīgi svešā nozarē un darba piedāvājums jau pēc pusgada. Vai tiešām dabūt darbu pavisam jaunā jomā ir tik vienkārši?

Ja esi sagatavojis labu portfolio un esi pirms tam saņēmis atgriezenisko saiti no sava mentora - domāju, ka grūtībām nebūtu jābūt. Galvenais - nebaidīties sūtīt CV uz pozīcijām, kas pieprasa lielāku pieredzi. Nebūt nav jāgaida iesācēju pozīcija. Ja nonāks līdz intervijai, tad arī varēs runāt tālāk un parādīt, ko tieši cilvēks māk, un vienoties par to, kā apgūt to, kas nav zināms. Protams, nevajag pieteikties uz direktora amatu, bet nav jākautrējas sūtīt pieteikumus vidējā līmeņa un iesācēju pozīcijām.

Par programmu "Iepazīsti tehnoloģijas" Aicinot vēl vairāk iepazīt tādus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomas virzienus kā kiberdrošība, mākslīgais intelekts, datu analītika, dizaina domāšana, programmēšana, projektu vadība un testēšana, kā arī lai veicinātu aktīvāku sieviešu iesaistīšanos tehnoloģiju jomā, biedrība "Riga TechGirls" ar "Google.org", "Tet" un citu tehnoloģiju uzņēmumu atbalstu jau trešo gadu pēc kārtas organizē bezmaksas mācības sievietēm digitālo prasmju pilnveidošanai un pārkvalifikācijai. Programmas mērķis nav iemācīt programmēt, bet gan sniegt ieskatu IKT jomās, tādējādi radot izpratni par šo nozari un tajā nepieciešamajām prasmēm. Pieteikšanās izglītības programmai "Iepazīsti tehnoloģijas" ir atvērta līdz 9. augustam mājaslapā iepazistitehnologijas.lv