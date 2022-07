Bezvadu austiņas īsteniem melomāniem - Huawei FreeBuds Pro 2

Augstas izšķirtspējas skaņa

Kāds no tā labums klausītājam? Tāds, ka ikviena žanra dziesma – klasiskā, džeza, hiphopa vai smagā metāla – iegūst tai raksturīgo skanējumu. Algoritmi prasmīgi atrod katrā skaņdarbā svarīgāko un izceļ to. Līdz ar to džeza kompozīcijā ļoti tīri saklausāmas, piemēram, saksofona skaņas, operā fokusā ir solistu izteiksmīgā balss, bet rokmūzikā uzsvars ir uz basiem. Tā kā FreeBuds Pro 2 atbalsta LDAC augstas izšķirtspējas kodeku un nodrošina tīru augstas precizitātes skaņu ar ātrumu līdz 990 kb/s, failus nenākas kompresēt. Līdz ar to skaņdarbi izskan daudz tuvāk dzīvās mūzikas skanējumam. Turklāt FreeBuds Pro 2 nepārtraukti «klausās», kā skaņu dzird lietotājs, un veic nepieciešamās korekcijas, lai auss forma nesabojātu klausīšanās prieku.