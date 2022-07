Stāsts par senāko skolas ēku Kurzemē

Vai zināji, ka skola šeit pastāv jau kopš Kurzemes-Zemgales hercogistes laikiem? Ventspils tirgotāju ģildes protokolos 18. gadsimta vidū ir ziņas par sliktā stāvoklī esošo pilsētas skolu, kurai steidzami vajadzīgs remonts. Tātad skola šeit jau pastāvējusi labu laiku, un nu vecā ēka savu jau nokalpojusi. Uz to pilsētas birģeri (pilsoņi) vēl varētu pievērt acis, bet fakts, ka pilsētai abiem skolotājiem ir jāīrē dārgi dzīvokļi, jo skolas ēkā mācībspēkiem paredzētie mitekļi vairs nav lietojami, lika sarosīties pat viskūtrākajiem pilsētas tēviem. Un galu galā – skola taču ir visas pilsētas lepnums!

1764.gada 8.martā ar vērienīgu pasākumu tika iesvētīta pilnībā no jauna būvētā skolas ēka, kas nu bija mūrēta no ķieģeļiem (iepriekšējā ēka, visticamāk, bija celta no koka). Pilsētai tik nozīmīgais notikums detalizēti aprakstīts tirgotāju ģildes protokolos. Viss sākās ar pulcēšanos pie birģermeistara K.V.Zēla mājas (birģermeistara mājas atrašanās vieta nav zināma, bet, ņemot vērā viņa statusu, visticamāk, tā atradusies tagadējās Vecpilsētas teritorijā). Kad sagaidīta pilsētas rāte un abu ģilžu eltermaņi, visi pasākuma dalībnieki pēc stingra protokola ieņēma vietas procesijā, augstākā ranga ierēdņi noteiktā secībā iekārtojās karietēs. Kaut arī mērojamais ceļa gabals līdz baznīcai, kas tajā laikā atradās pilī, ir smieklīgi mazs un pērnā gadā pats hercogs Ernsts Bīrons pilsētas apskati veica kājām, ventspilniekiem šī bija reta iespēja padižoties ar savu statusu sabiedrībā. Arī abi mācībspēki – “augsti godātais un augsti mācītais teoloģijas kandidāts Rodes kungs un augsti mācītais tiesību zinātņu kandidāts Grīnera kungs” svinīgi tika atvesti ratos. Pēc sprediķa pareizajā secībā un kārtībā visi devās uz jauno skolu, kur jau gaidīja jaunieši. Visi nodziedāja vairākas baznīcas dziesmas, un mācītājs Bannašs noturēja aizkustinošu runu, kas saraudināja ne tikai klausītājus, bet arī pašu, un beidzot tika vērtas jaunās skolas durvis ar vārdiem: “Es laidīšu savus jēriņus sev pa priekšu, un manas aitas man sekos.” Skolā pēc garām runām bērni beidzot tika cienāti ar “rozīnēm, mandelēm, maizi un – mazliet salda vīna”. Kad visi devās uz mājām, pie vakariņu galda, kas klāts par pilsētas līdzekļiem, tika aicinātas VIP personas, un svinības turpinājās līdz vēlam vakaram.