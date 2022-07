TVNET skaidro ⟩ Ceturtdien vakarpusē labāk atlikt veļas mazgāšanu - gaidāms jauns elektrības cenu rekords. Kāpēc?

Pirmkārt, jāņem vērā, ka elektrības biržas cena pa stundām nav reprezentatīva, jo tā mainās. Dienas laikā tā var mainīties pat vairāku simtu eiro robežā, tā, piemēram, 21.jūlijā paredzams , ka Latvijā minimālā elektrības cena būs 152,06 eiro laikā no 04.00 līdz 05.00, kamēr uzleks līdz 2100,08 no 18.00 līdz 19.00. Kopskatā raugoties dienas vidējā cena pēc "Nord pool" aprēķiniem būs 446,28 eur/MWh. Pavisam līdzīgas cenu svārstības sagaidāmas Lietuvā, kamēr Igaunijā maksimālā cena būs 516,94.

Viens no galvenajiem biržas cenu ietekmējošajiem faktoriem ir pieprasījums un piedāvājums. Piemēram, jūnijā vietēji ražotā elektrība sastādīja vien 52% no kopējā elektrības patēriņa attiecīgajā mēnesī - kas ir par gandrīz 20% mazāk nekā maijā. Tas galvenokārt skaidrojams ar to, ka Latvijā lielākā daļa elektrības tiek ražota hidroelektrostacijās (HES), kur var vērot sezonalitāti. Piemēram, pavasarī, īpaši palu laikā, saražotās elektrības apmērs ir krietni lielāks.