"Klusais slepkava", kam nākotnē obligāti jāpievērš lielāka uzmanība

Piemēram, 2003. gadā karstuma viļņa laikā dzīvību zaudēja ap 70 000 eiropiešu, bet par to tika ziņots vien piecus gadus vēlāk. Karstums pasliktina cilvēku veselības stāvokli, it īpaši tiem cilvēkiem, kuri cieš no sirds problēmām.