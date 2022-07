Arī diskešu paaudze var ielauzties IT nozarē

Kāda ir tava tagadējā atbilde – kur esi ielēkusi?

"Iepazīsti tehnoloģijas" lekcijas bija ļoti vispārīgas – nav tā, ka pabeigsi šos kursus un būsi programmētāja. Nē, tas ir ieskats nozarē un tajā, kādas profesijas ir šajā jomā. Arī man bija stereotipisks priekšstats, ka IT ir tikai programmētāji un tie puiši, kas datoru pieslēdz printerim. Taču tā nebūt nav, un IT nozare ietver arī kiberdrošību, lietojamību, projektu un produktu vadību utt. Tā ir vesela pasaule – kā Pandoras lāde! Tāpat lekcijās piedalījās uzņēmumu pārstāvji un stāstīja par ikdienas darbu un to, ko sagaida no darbiniekiem. Kursos ieguvu tik daudz informācijas, ka bija grūti noorientēties un izvēlēties sev tīkamāko – viss tik interesants!

Tu esi no diskešu paaudzes. Kā tev šķiet – kā ievilināt šo paaudzi tehnoloģiju nozarē?

Problēma ir tāda, ka nekur īsti nav pieejama strukturēta informācija iesācējiem – jo īpaši pieaugušajiem – par to, cik plaša ir IT pasaule, kādas profesijas tajā pastāv utt. Protams, tie, kurus jau interesē kaut kas konkrēts, atradīs visu vajadzīgo informāciju, bet trūkst tieši informācijas tiem, kas par šo tēmu vēl neko nezina. Vidējai paaudzei un vecākiem cilvēkiem, manuprāt, pietrūkst tieši vispārīgas informācijas par to, ko tas viss nozīmē.

Man pašai ļoti paveicās ar mentoru, kurš man parādīja, kā ir uzbūvēts dators, un es sapratu, ka šī ierīce nav tik biedējoša, kā man likās agrāk. Tā nav ierīce ar savām domām. Tur otrā pusē nav neviena, kas mēģina man iespītēt – tā ir tehnika, kas tikai dara to, ko tai liek.

Tu mācībās izvēlējies tieši kiberdoršību. Kā tā?

Nebija tā, ka es to nolēmu uzreiz pēc pirmās lekcijas, kur mūs iepazīstināja ar šo tēmu. Mums programmā deva padomu: paskaties uz to, kādā nozarē strādā pašlaik, un padomā, vai šīs zināšanas kaut kā varētu apvienot ar kādu no IT virzieniem. Ne vienmēr par 180 grādiem ir jāmaina sava profesija, varbūt IT var integrēt ar esošajām zināšanām.