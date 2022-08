Par izvairīšanos no valsts aizsardzības dienesta varētu piespriest līdz pat trim gadiem cietumā

AM skatījumā, iesaukšana VAD organizējama divos etapos, kur pirmajā etapā dienestam piesakās brīvprātīgi, otrajā - tiek organizēts iesaukums no visiem noteiktā gadā dzimušiem vīriešiem. Iesaucamo skaitu noteiktu, no noteiktā nepieciešamā personāla skaita atņemot brīvprātīgi pieteikušos skaitu un to personu skaitu, kuras uz attiecīgo gadu iesaukumu atlikušas.