Beata Jonite. No "Youtube" kanāla līdz ministru padomniecei un Oksfordas Universitātes sapnim

Darīt to, kas pašam interesē un patīk. “Veiksmīgs” cilvēks var būt visdažādākajos veidos, un zinot, cik daudz stundu veltām savam darbam (vai hobijam), ir būtiski atrast to, kas pašam sagādā gandarījumu.

Vērtības, ar kurām izaugu, – neatlaidība, iejūtība, neatkarība. Bieži “sacepos” par to, kas notiek pasaulē un Latvijā, un darboties motivē izpratne: ja es necīnīšos par to, kas man ir svarīgs, kurš tad to darīs manā vietā?